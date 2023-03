SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde a eliminação do Santos para o Ituano por 3 a 0, o clube tenta juntar os cacos para aproveitar o mês livre com a intenção de se reerguer para o Campeonato Brasileiro. Na prática, porém, a situação ainda é distante do ideal.

O Santos ainda não apresentou reforços para o técnico Odair Hellmann. A direção se mantém aquecida no mercado e busca nomes de peso, como o de Jean Lucas, para o meio-campo. Entretanto, até o momento o negócio não evoluiu.

A dificuldade para trazer jogadores que resolvam ainda existe. A direção segue ouvindo alguns "não" no mercado e tendo problemas para chegar em um denominador em comum.

A falta de reposição começa a se tornar um ruído interno. Odair está liberando jogadores que não querem mais fazer parte do elenco. O Santos, porém, ainda não conseguiu repor.

Desde a eliminação precoce, o Santos prevê saídas. Raniel teve seu contrato rescindido nesta semana, enquanto Zanocelo tem futuro indefinido e Luiz Felipe está em negociação com o Cruzeiro. A ideia é fazer uma espécie de limpeza no elenco.

DM CHEIO

Odair Hellmann não poderá contar com nove jogadores que estão em tratamento no departamento médico. Dentre os nomes, Ângelo e Lucas Braga estão em condições de jogo, mas irão passar por fortalecimento após jogarem no sacrifício.

O Menino da Vila tem desconforto na coxa esquerda, enquanto Braga, um desgaste no púbis. Além da dupla, Odair também não conta com: Alex, Maicon, Carabajal, Sandry, Mendoza, Joaquim e Soteldo.

Como já publicou o UOL, Odair solicitará jogos-treinos para manter o Santos em situação de jogo e recuperar a parte física e psicológica dos jogadores. A expectativa é que ocorra um 'amistoso' a cada final de semana.