PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Um projeto intenso tornou possível que um dos maiores pontos turísticos de Paris venha a ser palco de competições olímpicas em 2024. O Rio Sena já vinha passando por um processo de despoluição desde 1989, mas precisou de uma força-tarefa para que disputas olímpicas ocorressem ali.

As provas de triatlo e da maratona aquática, além da Cerimônia de Abertura dos Jogos, estão previstas para ocorrer no Rio Sena. Representante do Comitê Organizador de Paris-2024, Jonathan Firpo disse à reportagem que o plano de tornar as águas do rio propícias para banho é uma parceria do governo francês com as comunidades ribeirinhas ao longo do Sena.

COMO É A DESPOLUIÇÃO?

Ainda de acordo com o Comitê Organizador, o projeto custou R$ 7,8 bilhões, dinheiro usado para construir um tanque cilíndrico de concreto na margem esquerda do Sena. Esse tanque tem capacidade para 44 milhões de litros de água, cuja função será reter a água das chuvas até 24 horas, evitando que elas desaguem nos rios.

O motivo? Quando chove, as águas varrem as ruas da capital francesa e levam, junto delas, o lixo acumulado pela cidade até o rio. A água acumulada no poço é bombeada por canos subterrâneos até estações de tratamento localizadas ao redor do Sena, para filtrar a água.

Os Jogos são um reforço para que essa meta seja atingida. O plano de despoluição começou muito antes da candidatura de Paris para 2024, mas se intensificou para que as disputas no rio fossem possíveis", diz Firpo.

PROCESSO LONGO

Quando Firpo fala em "muito antes", ele se refere precisamente a 1989, quando o primeiro grande projeto de despoluição do Sena foi implantado pelo então prefeito de Paris, Jacques Chirac. Bons resultados já foram vistos. No entanto, a possibilidade de se banhar nas águas do Sena ainda era distante.

As competições que acontecerão no Sena vão cumprir os requisitos das federações internacionais, que determina a qualidade sanitária da água. Segundo Firpo, as leituras mais recentes da condição da água são promissoras.

Isso é muito positivo em relação à perspectiva de atingir o objetivo até os Jogos de Paris 2024."

Além das competições, o Rio Sena será o palco da abertura das Olimpíadas de Paris. Ao longo de um trajeto de seis quilômetros pelo rio, 160 barcos navegarão com os atletas das delegações participantes, passando por monumentos icônicos da capital francesa e mundialmente reconhecidos.

A ideia, Firpo explica, é que democratize o acesso da população à abertura: 600 mil pessoas são esperadas nas margens do Sena durante o pontapé inicial dos Jogos.

