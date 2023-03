SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pista de Jeddah, na Arábia Saudita, passou por mudanças para aumentar a segurança antes de receber a Fórmula 1 pela terceira vez. A segunda prova da temporada 2023 será realizada neste final de semana.

No total, são sete mudanças para melhorar a visibilidade dos pilotos e evitar que eles ganhem vantagem ao sair da pista. O circuito saudita estreou em 2021 e logo se tornou o circuito de rua mais veloz de todo o calendário. Mas a questão da falta de visibilidade em uma série de curvas de alta velocidade logo foi levantada pelos pilotos.

O problema é a proximidade dos muros, principalmente aqueles próximos do ponto de tangência das curvas. Ou seja, quando o piloto entra na curva, ele não consegue ver o que está na saída.

Isso acontece em outros circuitos, principalmente quando há elevações. Mas neste caso é sempre importante que o piloto tenha para onde desviar caso algo o surpreenda. E por isso foram feitas as mudanças.

Os principais pontos são as curvas 14 e 20, que tiveram os muros internos afastados. Na 14, foi acrescentada uma área de escape de 7.5m e na 20, cinco metros foram adicionados. Em menor escala, o mesmo procedimento foi feito nas curvas 8 e 10.

Outras mudanças visam impedir que os pilotos saiam do traçado e ganhem tempo. Para isso, foram alteradas as zebras das curvas 4, 8, 10, 11, 12 e 23, e acrescidas linhas de asfalto mais rugoso nas saídas das curvas 3, 14, 19, 20 e 21.

Com Jeddah chegando perto de seu terceiro GP, é até fácil esquecer que a prova entrou como uma solução temporária para o GP da Arábia Saudita. Afinal, o projeto é que a Fórmula 1 corra em um circuito permanente no país, em Qiddiya, perto da capital Riad. Trata-se de um mega projeto para fomentar o turismo especialmente ocidental no país, com a construção de um pólo de entretenimento e esportes dentro do qual algumas leis seriam relaxadas, como a comercialização de álcool, por exemplo.

O projeto da pista de Qiddiya foi anunciado ainda em 2019 e a previsão inicial era de que a primeira corrida da Fórmula 1 acontecesse justamente neste ano. Assim, Jeddah teria apenas dois GPs antes da prova mudar para o destino final. Mas, com o atraso nas obras, a previsão atual é de que a pista de rua mais veloz do calendário siga recebendo o GP da Arábia Saudita até 2027.

Não foi segredo algum que a pista ficou pronta em cima da hora. Em 2021, o então diretor de prova Michael Masi fez a última vistoria já na quinta-feira anterior à prova, enquanto ainda havia obras. Durante o fim de semana da corrida, ainda havia muita coisa inacabada no paddock e ao redor da pista. Quando a F1 foi a Jeddah na segunda vez, pouco mais de quatro meses depois, no início da temporada 2022, a situação havia melhorado. Agora que está decidido que Jeddah ficará no calendário por tanto tempo, a expectativa é de que, finalmente, o circuito esteja totalmente acabado.

A segunda etapa da temporada 2023 começa com os treinos livres na sexta-feira, em duas sessões de 1h cada, começando às 10h30 e às 14h pelo horário de Brasília. A classificação, no sábado, e a corrida, no domingo, também começam às 14h, em GP disputado à noite na Arábia Saudita.