SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann esboçou um novo esquema tático no Santos no treinamento da manhã desta quarta-feira (15), no CT Rei Pelé.

Ainda sem os reforços prometidos pela diretoria, a comissão técnica busca soluções caseiras e levou ao treino tático uma formação diferente para ser testada nesse período livre de atividades antes da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em abril.

O Santos treinou com três meio-campistas: um deles entre os zagueiros e dois com mais liberdade para sair. Na frente, um meia e dois atacantes. A ideia de Odair é dar profundidade pelos lados com os laterais, marcar os atacantes adversários com seus volantes e dar menor responsabilidade defensiva ao trio ofensivo.

O time foi: João Paulo, João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo.

Lucas Barbosa atuou ao lado de Marcos Leonardo no ataque, com Lucas Lima por trás na armação. Com a bola, João Lucas e Felipe Jonatan tiveram liberdade para atuar como alas. Dodi e Camacho marcaram os pontos do time reserva e Rodrigo Fernández ficou mais fixo entre os zagueiros.

A equipe reserva foi: Vladimir, Nathan, Vinicius Balieiro, Luiz Felipe e Lucas Pires; Alison, Vinicius Zanocelo, Ed Carlos e Ivonei; Daniel Ruiz e Rwan.

O treino tático teve cerca de 40 minutos em campo reduzido e foi paralisado várias vezes para observações de Odair ou bola parada. Quando escanteios e faltam ocorriam naturalmente, o técnico forçava os cruzamentos na área para posicionar a defesa. O time titular não sofreu nesse quesito e ainda fez um gol de cabeça com Marcos Leonardo em cobrança de falta de Lucas Lima.

Outras formações devem ser utilizadas durante essa "intertemporada", mas Odair entende que esse esquema com três meio-campistas e dois atacantes pode dar ao Santos o equilíbrio que faltou no Campeonato Paulista.

E OS REFORÇOS?

A diretoria do Santos tenta viabilizar contratações para a sequência da temporada, mas não há negociações avançadas. O Peixe quer um zagueiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um meio-campista, um ponta e um centroavante.

O técnico Odair Hellmann espera que esses reforços cheguem rapidamente para aproveitar o período de treinamentos. Na prática, porém, o presidente Andres Rueda repete o cenário do início do ano e não consegue viabilizar novos nomes.