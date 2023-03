SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona divulgou nesta quarta-feira (15) uma camisa especial em homenagem à cantora Rosalía que utilizará no clássico do próximo domingo, contra o Real Madrid.

Os uniformes já estão sendo vendidos no site oficial do clube catalão. Um deles, que tem edição limitada e é assinado pelos jogadores, custa 1.999,99 euros, cerca de R$ 11 mil na cotação atual.

PREÇO INICIAL: R$ 2,2 MIL

O uniforme conta com o logo do álbum Motomami, da cantora, estampado na parte da frente. Há modelos masculino e feminino.

São duas versões, uma delas custando 399 euros (R$ 2,2 mil) e a outra 1.999,99 euros (R$ 11,1 mil).

O mais barato terá 1899 unidades e tem o nome da cantora e o número 1 estampados nas costas, representando o aniversário de um ano do Motomami, lançado em março do ano passado.

O uniforme mais caro brilha no escuro e conta com apenas 22 unidades, 11 masculinas e 11 femininas, numeradas de 1 a 11.

Além do time masculino, as meninas do Barcelona também usarão a camisa no clássico contra o Real Madrid, dia 25 de março.

AÇÃO DO SPOTIFY

Esta é a segunda vez que Barcelona e Spotify, patrocinador do clube, fazem uma ação desse tipo.

Em outubro de 2022, o clube homenageou o rapper Drake, também em um clássico contra o Real Madrid.

É uma honra ceder nosso espaço na camisa do Barcelona para celebrar Rosalía, a artista espanhola com mais streams no Spotify em 2022. É uma oportunidade de continuar celebrando nossa parceria única com o FC Barcelona e continuar unindo os mundos do futebol e música"Marc Hazan, vice-presidente de parcerias do Spotify

BARCELONA NA FRENTE

O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 65 pontos, nove a mais que o Real Madrid.

Uma vitória no El Clássico, portanto, deixa o Barcelona com o título espanhol encaminhado.

O jogo acontece no Camp Nou e é válido pela 26ª rodada da competição.