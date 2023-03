SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um time semi-amador do Haiti se classificou às quartas de final da Liga dos Campeões da Concacaf na noite desta terça-feira (14), nos Estados Unidos.

O Violette AC eliminou o Austin, time estadunidense que joga a MLS (Major League Soccer). Os haitianos haviam vencido o jogo de ida por 3 a 0 e na volta seguraram o 2 a 0 contra.

Cinco titulares do time haitiano tinham sido proibidos de entrar nos EUA. Sem visto, não puderam jogar. De última hora, o Violette precisou procurar, contratar e inscrever quatro jogadores amadores que atuam em times do Texas. Assim chegou a 14 atletas à disposição e evitou o W.O. Todos entraram em campo no jogo da classificação.

O Violette ficou quase um ano sem jogar antes da partida de ida, disputado na semana passada. Teve que jogar na República Dominicana por problemas de segurança no Haiti, mesmo assim atropelou o Austin do ex-são-paulino Emiliano Rigoni. Foi este saldo que rendeu, nesta terça, uma das maiores zebras da história do futebol das Américas Central e do Norte.

FLAMENGO NA CAMISA

O time haitiano é patrocinado pelo 'Le Flamengo', um site caribenho de importação e exportação de bens de consumo. Pelo menos desde 2018 a marca aparece no peito dos jogadores do Violette. O nome "Flamengo" é uma derivação de flamingo, ave que é um dos símbolos do Caribe e aparece no logotipo do site.

O Violette agora espera a definição de seu próximo adversário na Concachampions. O campeão haitiano vai enfrentar o classificado entre o favorito León, do México, e o Tauro, da Panamá.