SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Eintracht Frankfurt causaram graves incidentes no centro da cidade de Nápoles em confronto com a polícia local e a torcida do Napoli, antes do jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Entre 600 e 1000 torcedores do Eintracht foram a Nápoles, apesar da proibição da venda de ingressos para o time alemão. A suspensão foi feita pelo governo italiano devido à grande violência no jogo de ida da Champions League.

Um carro da polícia ficou em chamas e outro ficou bastante danificado. Um carro de civil também foi quebrado. Um bar foi vandalizado por integrantes da torcida organizada do Frankfurt. Eles usavam roupa preta e tinham o rosto coberto. Ninguém se feriu nesse ataque.

Membros de torcidas organizadas do Napoli lançaram pedras contra os vidros de um ônibus com torcedores alemães. Os alemães tiveram apoio da torcida organizada da Atalanta, rival do Napoli. Cerca de 800 policiais de choque foram enviados para conter a violência, de acordo com a imprensa italiana.

Não há informações sobre feridos até o momento.

Napoli e Frankfurt se enfrentam no duelo de volta das oitavas de final da Champions. Na ida, os italianos venceram, fora de casa, por 2 a 0.O Napoli pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança às quartas.