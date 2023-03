SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Napoli está classificado para as quartas da Champions League pela primeira vez em sua história! Os italianos venceram o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, nesta terça-feira (15), pelo jogo de volta das oitavas de final, no Estádio Diego Armando Maradona.

Os gols da partida foram marcados por Osimhen, artilheiro da equipe na temporada, e Zielinski. O primeiro jogo, disputado em Frankfurt, havia terminado 2 a 0 para os napolitanos.

Agora, o clube italiano aguarda a definição do sorteio para saber o adversário das quartas. Os outros times classificados são os seguintes: Manchester City, Benfica, Real Madrid, Milan, Napoli, Chelsea, Internazionale e Bayern de Munique.

Antes do jogo, um verdadeiro cenário de guerra tomou conta do centro de Nápoles. Ultras do Eintracht entraram em confronto com a polícia local e com torcedores do clube italiano.

Em campo, tudo correu bem para o Napoli. Embalado pela presença massiva da torcida, o time pressionou bastante na primeira etapa e mereceu ir ao intervalo com o triunfo. O Frankfurt tentou ser estratégico para surpreender os mandantes com contra-ataques, mas faltou maior efetividade.

O segundo tempo ensaiou um jogo mais aberto, mas os napolitanos trataram de liquidar o duelo em menos de 20 minutos. Depois disso, os visitantes sentiram o golpe e a partida ficou totalmente dominada pelos comandados de Spalletti.

GOLS E DESTAQUES

Trapp bastante exigido. Com menos de dois minutos, os italianos chegaram com perigo. Politano arriscou chute de fora da área e exigiu boa defesa do goleiro. Osimhen e Kvaratskhelia também tiveram chances no início da primeira etapa e pararam no alemão.

Por muito pouco! Trapp entrou em ação novamente, desta vez, cara a cara com Kvaratskhelia, espalmou para escanteio e a bola passou rente à trave.

1x0: Golaço de cabeça existe? Pois foi isso que Osimhen fez na partida. Após belo passe de trivela de Lobotka, Politano recebeu e cruzou para o nigeriano, que subiu muito alto, e cabeceou para o fundo das redes.

Faltou só caprichar na finalização... Tido como o "Novo Maradona", o geórgio Kvaratskhelia enfileirou a defesa adversária no melhor estilo do ídolo argentino, invadiu a área, mas chutou mal para fora.

2x0: De novo ele! Osimhen escorou na pequena área, após bela jogada que passou por todos os atacantes e terminou na assistência de Di Lorenzo. O atacante ainda machucou a mão, ao deslizar para completar o cruzamento do lateral, mas depois do atendimento médico, voltou ao gramado normalmente com o punho enfaixado.

Pênalti e 3x0: Zielinski amplia para o Napoli. O camisa 20, que também sofreu o pênalti, estufou as redes com um chute no meio do gol. Trapp quase alcançou com os pés.

NAPOLI 3 X 0 FRAKFURT

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae Kim (Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (Ndombélé); Politano (Lozano), Osimhen (G. Simeone) e Kvaratskhelia (Elmas). T.: Luciano Spalletti

Frankfurt: Trapp; Tuta, N'Dicka, C. Lenz (P. Max); Buta, Rode (Jakic), Sow, Knauff (Alidou); D. Kamada, Gotze; Rafael Borré. T.: Olivier Glasner

Estádio: Diego Armando Maradona, em Nápoles - Itália

Juiz: Anthony Taylor (ING)

Cartões amarelos: Juan Jesus (Napoli); N'Dicka, Lenz e Gotze (Frankfurt)

Gols: Victor Osinhem, aos 46min do primeiro tempo e aos 7min do segundo tempo, e Piotr Zielinski, aos 18min do segundo tempo