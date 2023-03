RJ receberá Pré-Olímpico de vôlei masculino a partir de 30 de setembro

O Rio de Janeiro vai sediar a partir de 30 de setembro um dos três Torneios Pré-Olímpicos de vôlei masculino, que distribuem vagas para os Jogos de Paris 2024. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15) pelo governador do Rio, Cláudio Castro, que confirmou ainda a realização de etapas da Liga das Nações (masculina e feminina) em maio e junho de 2024, véspera da abertura dos Jogos. Durante a cerimônia no Palácio Guanabara, o governador também lançou a candidatura do Rio à Copa do Mundo de vôlei de praia, em 2025.

O Ginásio do Maracanãzinho, zona norte da capital fluminense, será o palco do Pré-Olímpico, que reunirá oito equipes, entre elas a seleção brasileira, comandada pelo técnico Renan Dal Zotto. A disputa ocorrerá de 30 de setembro a 8 de outubro também nas duas outras sedes da seletiva: China e Japão. Na última quarta (8), a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) já havia definido o Brasil como uma das sedes das seletivas de vôlei masculino.

De acordo com Cláudio Castro, a Secretaria de Esporte e Lazer investirá R$ 11 milhões na realização Pré-Olímpico na capital fluminense.

O sorteio das chaves será na sexta-feira (17), às 9h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no YouTube da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). As seleções de 24 países (confira todas abaixo) serão sorteadas para os três torneios. Apenas as duas mais bem colocadas em cada competição se classificam para os Jogos de Paris. Uma das vagas já está reservada à França como país-sede, tanto no masculino, quanto no feminino.

Os Jogos de Paris reunirão 12 seleções de cada gênero. Além das vagas distribuídas pelos Pré-Olímpicos – seis no feminino e seis no masculino –, as outras serão destinadas às seleções mais bem colocadas no ranking mundial, após a fase preliminar da Liga das Nações de 2024.

Seleções masculinas

Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Catar, China, Cuba, Egito, Eslovênia, Estados Unidos, Finlândia, Holanda, Irã, Itália, Japão, México, Polônia, República Tcheca, Sérvia, Tunísia, Turquia e Ucrânia.