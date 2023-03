SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Steve Cooper, do Nottingham Forest, manifestou seu apoio a Gustavo Scarpa no caso do golpe milionário sofrido pelo jogador. Cooper afirmou que o brasileiro está recebendo suporte do clube após investir R$ 6,3 milhões em criptomoedas e sofrer um golpe.

O técnico lamentou o episódio e disse que o meia não está sendo relacionado para os jogos por essa questão. O jogador foi liberado para viajar ao Brasil para lidar com o processo movido por ele e já retornou para a Inglaterra.

O comandante acrescentou que espera que o brasileiro resolva a situação para voltar a se dedicar inteiramente à equipe.

O CASO

O meio-campista Gustavo Scarpa e o lateral Mayke acusam três empresas de terem aplicado um golpe milionário neles. São elas: Xland, WLJC Consultoria e Soluções Tecnologia Eireli.

Os dois dizem que confiaram no atacante Willian Bigode, que é sócio da WLJC, para fazer o investimento em criptomoedas. Bigode defende atualmente o Fluminense, mas foi companheiro de equipe de ambos no Alviverde e indicou a Xland para a empreitada.

Mayke e Scarpa afirmam que não receberam as quantias após o vencimento dos prazos e acionaram a Justiça. O goleiro Weverton, do Palmeiras e da seleção brasileira, também perdeu dinheiro na empreitada.

Willian Bigode também alega que foi vítima da Xland. O jogador diz que ele e empresa que é sócio perderam mais de R$ 17 milhões.

"Estamos apoiando o Gustavo em relação ao que ele está passando e, claro, isso afeta o desempenho e a disponibilidade do futebol e todo esse tipo de coisa. Queremos que ele se acomode e resolva a situação. É uma situação lamentável e ele tem todo o nosso apoio nisso. Espero que ele possa resolver isso e depois se concentrar em sua disponibilidade para nós", declarou o técnico do Nottingham.