A seleção brasileira de beach soccer se garantiu nas semifinais da Copa América da modalidade após aplicar uma goleada de 13 a 0 sobre o Equador, na tarde desta quarta-feira (15) no Estádio La Rural, em Rosário (Argentina).

O grande destaque do Brasil na partida foi Edson Hulk, que marcou quatro vezes. “Alegria imensa por ter marcado esses quatro gols e ter ajudado o Brasil a conquistar uma boa vitória e a vaga antecipada nas semifinais. Agora temos um jogo muito difícil contra a Argentina, que joga em casa, mas estamos confiantes de que faremos uma grande apresentação para assegurar o primeiro lugar no grupo e entrar ainda mais forte na semifinal. Conquistar a vaga para a Copa do Mundo de Dubai é o nosso grande objetivo”, declarou o camisa sete.

O próximo desafio da equipe brasileira na competição é o clássico com a Argentina, que será disputado a partir das 17h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira, pela 5ª rodada da fase inicial da competição. A equipe que vencer garante a primeira posição do Grupo A.

