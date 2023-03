SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alisson comentou que foi surpreendido com o fato de não ter sido convocado para a seleção brasileira para a disputa do amistoso contra o Marrocos.

O goleiro do Liverpool falou que esperava ter sido chamado por Rámon, técnico interino da Canarinha.

"Claro que eu tinha a expectativa de ser chamado, mas entendo a decisão do Ramón e de toda a comissão técnica. Agora, vou continuar trabalhando, porque quero voltar para a seleção no novo ciclo para a próxima Copa do Mundo", disse Alisson em entrevista para a TNT.

Alisson foi o goleiro titular da seleção brasileira durante a disputa da Copa de 2022. Inclusive, estava na baliza na eliminação para a Croácia nos pênaltis, nas quartas de final da competição da Fifa.

"Analisando friamente as minhas atuações, creio que tenho dado meu melhor, tenho desempenhado. Fiz uma boa Copa do Mundo. Nos pênaltis eu não consegui fazer nenhuma defesa, mas isso faz parte do futebol", comentou.

Para a posição, o treinador convocou Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras), que estiveram no Mundial do Qatar ao lado do defensor dos Reds, e Mycael (Athletico-PR).

A partida contra o Marrocos acontece no próximo dia 25 de março, às 19h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, cidade no norte do país africano.