SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Jefferson Paulino defendeu três cobranças de pênaltis em três dias e ajudou o Ituano a classificar em duas competições diferentes.

Ele pegou as batidas de Fábio Santos e de Fagner na partida contra o Corinthians, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo foi disputado no último domingo (12), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Jefferson defendeu nesta quarta-feira (15) a cobrança de Jean Carlos no confronto com o Ceará, pela segunda fase da Copa do Brasil. O goleiro ainda contou com duas cobranças adversárias desperdiçadas, uma em cada jogo -- Gil acertou a trave, e Janderson isolou.

Além disso, ele converteu a sua cobrança nas duas decisões. Ele inaugurou a série do Ituano contra o Ceará.

O Ituano encara o Palmeiras na semifinal do Paulista, no domingo, e aguarda sorteio para conhecer o adversário na terceira fase da Copa do Brasil.

"Mais uma classificação, agora é comemorar e já pensar no Palmeiras. Estou muito feliz. A gente se apega ao trabalho, ao que temos feito com Gilmar. Colocou uma injeção de ânimo, estamos muito felizes. Vamos domingo para mais uma decisão, com muita humildade, mas em busca da classificação", afirmou Jefferson.