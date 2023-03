O Botafogo não encontrou dificuldades para aplicar uma sonora goleada de 7 a 1 sobre o Brasiliense, na noite desta quarta-feira (15) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. O destaque do Alvinegro foi o atacante Tiquinho Soares, que colocou a bola no fundo do gol em três oportunidades.

A equipe carioca começou a partida acelerada, apostando nas jogadas aéreas para agredir o adversário. Logo aos cinco minutos o time de Luís Castro abriu o placar com Danilo Barbosa de cabeça, após o lateral Marçal levantar a bola na área em cobrança de falta.

O segundo chegou cinco minutos depois. Marçal cobrou lateral na área, Adryelson desviou e Eduardo dominou de peito antes de finalizar. Porém, a partir daí o Botafogo passou a oferecer espaço ao Brasiliense, que passou a criar oportunidades. E, de tanto tentar, marcou o seu gol de honra. Aos 41, Yuri Mamute bateu de fora da área, a bola desviou em Cuesta e enganou o goleiro Lucas Perri antes de morrer no fundo da rede.

Porém, o Alvinegro voltou a mostrar eficiência no ataque pelo alto um pouco antes do intervalo. Aos 47, Adryelson aproveitou escanteio cobrando por Marçal para deixar o seu de cabeça.

Se na etapa inicial o Botafogo mostrou superioridade sobre o Brasiliense, no segundo tempo sobrou para marcar em quatro oportunidades. A primeira foi logo aos seis, com novo gol de cabeça, desta vez de Cuesta após Piazon levantar a bola na área.

A partir daí passou a brilhar a estrela de Tiquinho Soares, que mostrou que estava com a mira em dia para marcar aos 31, escorando de dentro da pequena área, aos 39, com chute colocado, e aos 41, de cabeça.

Agora, o Botafogo e as outras equipes que avançaram nesta quarta aguardam o final da segunda fase da competição nacional para conhecerem seus próximos adversários, em sorteio a ser realizado posteriormente. A terceira fase da competição também conta com a participação de equipes que conseguiram a classificação direta para esta etapa: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Paysandu, Sport e São Paulo.

Outros resultados:

Nova Iguaçu 5 x 2 Nova Mutum

Ituano 1 x 1 Ceará (a equipe de Itu venceu nos pênaltis por 4 a 2)

Águia de Marabá 0 x 0 Goiás (a equipe paraense venceu nos pênaltis por 7 a 6)

Atlético-GO 1 x 1 Volta Redonda (a equipe do Rio de Janeiro venceu nos pênaltis por 5 a 4)

CRB 5 x 0 Operário-MS

