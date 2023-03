O Villa Real, clube recém fundado pelo ex-jogador Allan Taxista, firmou uma parceria com Matias Barbosa que vai receber o primeiro núcleo de futebol do clube fora de Juiz de Fora. O núcleo atenderá atletas das categorias Sub 4 ao Sub 17 e as atividades se iniciam em abril.

Responsável pelo Departamento de Esportes da cidade, que estará à frente do projeto, Dimitrius Vargas, falou um pouco sobre a parceria com o Villa Real.

"Temos esse trabalho de esporte aqui na cidade, o objetivo é sempre proporcionar esporte e lazer de qualidade para os nossos alunos e, ao mesmo tempo também dar essa oportunidade para um garoto daqui poder realizar o sonho de ser jogador. Sabemos que é uma situação difícil, principalmente com os clubes longe da cidade. Hoje a gente tem aí o trabalho que é realidade e temos a obrigação de abraçar isso, temos que representar bem o clube que, na verdade, da oportunidade para toda região. Tem muitos anos que estamos nessa área do futebol nunca vimos alguém com tanto interesse, com tanto carinho, tanta vontade de oportunizar e dar chances para esses atletas de toda a região”, relatou Dimitrius.

FOTO: Prefeitura Matias Barbosa - Villa Real fecha parceria com Matias Barbosa e cria o primeiro núcleo de futebol fora de Juiz de Fora

O presidente Allan Taxista, externou sua felicidade com o projeto.

"Estou muito feliz por estar fechando com Matias Barbosa um núcleo de futebol do Villa Real. Quem sabe, daqui de Matias pode ter algum representante vestindo a camisa do Villa Real e representando a cidade no cenário do futebol estadual”.

A assessoria de imprensa do clube disse que as informações referente a horários, dias e locais dos treinamentos serão disponibilizadas pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Matias Barbosa.

SE ESTRUTURANDO PARA A TEMPORADA

O Villa Real começou 2023 se organizando para a temporada. No início do ano o clube disponibilizou em seu site oficial o portal de transparência, mostrando todos os gastos que teve com a temporada passada. Foram gastos pelo clube um total de R$466.0060,73. As informações detalhadas você pode conferir clicando aqui.

Além do demonstrativo, o clube também já apresentou três reforços que atuarão nos bastidores do Villa. São eles o novo Gerente de Futebol Wesley Tagliati, o Coordenador Técnico Walker Campos e o Consultor AD hoc Heglison Toledo.

Wesley Tagliati, mais conhecido como Wesley Tanque, já defendeu clubes como Friburguense-RJ, América-MG, CRB-AL, XV de Piracicaba-SP e Tupi, além de equipes do futebol português e chinês. No Tupi, esteve ao lado de Allan Taxista e hoje, no Villa Real, reedita a parceria.

Já Walker Campos, trabalhou por mais de 20 anos no Tupi, inclusive com o presidente do clube. O profissional é outro nome do galo carijó que reedita a parceria com Allan Taxista no Villa Real.

Heglison Toledo, conhecido como Professor Toledo, tem pós doutorado em esporte e muita experiência com o esporte de alto rendimento. Segundo informações da assessoria de imprensa do Villa Real, ele chega ao clube com a função de agregar conhecimento ao trabalho já elaborado e prestar consultoria nas áreas de planejamento estrutural e estratégico além de traçar diretrizes tanto para as estruturas das categorias de base como para a equipe profissional.

CATEGORIAS DE BASE EM PARCERIA COM O CEFF

O Villa Real também anunciou que as categorias de base clube serão feitas em parceria com o Centro de Excelência em Formação no Futebol – CEFF e irá trabalhar com atletas do Sub 4 ao Sub17. O clube explicou que a empresa é especializada em gestão e planejamento de carreiras de jogadores de futebol desde as categorias de base, e que a parceria permitirá um trabalho diferenciado iniciando pelo primeiro contato do atleta com o clube, prezando o profissionalismo nas relações em todos os setores e instâncias.

