SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick ainda não fez gols em 12 jogos pelo Palmeiras no ano, mas quem convive com o atacante de 16 anos relata tranquilidade e a certeza que o jejum acabará no momento certo.

O centroavante, inclusive, recebe o apoio do Real Madrid, clube que terá Endrick em 2024, quando o garoto completará 18 anos. O diretor Juni Calafat está no Brasil para, entre outras pautas, conversar com o palmeirense e seus familiares.

Calafat mantém contato com Endrick pela internet e agora está mais perto do futuro reforço merengue. O dirigente esteve no jogo do Palmeiras contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, e ficará mais um tempo no Brasil.

O Real entende que esse período de oscilação é comum e não está preocupado com o futuro do jogador. Todos entendem que o talento do atacante é óbvio e a maturação será natural. Calafat aproveita sua passagem para tranquilizar o palmeirense e demonstrar apoio.

NOVO HOBBY

Endrick faz terapia dentro e fora do Palmeiras e há algumas semanas tem um novo aliado contra a ansiedade: o boxe.

O atacante está animado com as aulas do professor Jackson de Pádua, o Jacó. Ele entende que o boxe ajuda a relaxar e auxiliar em fatores importantes como agilidade e reflexo. Outros atletas do elenco praticam o esporte: Zé Rafael, Gustavo Gómez, Murilo, Gabriel Menino, Luan, Mayke e Piquerez.