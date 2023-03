RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Além de outras posições que já eram foco ?como de primeiro volante e ataque? o Flamengo agora vai ao mercado em busca de reforços para a lateral-direita, após a grave lesão de Matheuzinho e a instabilidade do uruguaio Varela.

REFORÇO PARA JÁ

O Flamengo iniciou um mapeamento no mercado para ter um novo lateral-direito já no início do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

A prioridade é achar um jogador para esta posição com características ofensivas, nos moldes de como era Rodinei, que teve um 2022 de destaque e foi vendido ao Olympiacos, da Grécia.

Matheuzinho fraturou a tíbia da perna esquerda e ficará entre dois e três meses fora dos gramados.

Varela está com uma lesão no púbis e constantemente é convocado para a seleção do Uruguai. Além disso, suas atuações até aqui foram instáveis e ainda não convenceram totalmente a diretoria.

PROBLEMAS NO SETOR PARA JOGO DE VOLTA CONTRA O VASCO

O setor se tornou ainda mais preocupante para o jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca, neste domingo (19), contra o Vasco, no Maracanã.

Com Matheuzinho fora, Varela como dúvida e o titular do sub-20, Wesley, também lesionado, o técnico Vítor Pereira deverá improvisar na lateral-direita.

Marinho, que poderia ser uma das opções, foi expulso no banco de reservas no jogo de ida.

Com isso, a tendência é a de que a vaga fique entre Matheus França ou Everton Cebolinha.