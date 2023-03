PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Muitos quilômetros separam Porto Alegre de Istambul, mas é na Turquia que estará a cabeça do Inter nesta quinta-feira (16). Enner Valencia entra em campo pelo Fenerbahçe na Liga Europa e gera apreensão no time colorado. Sob pré-contrato, ele sofre pressão para não jogar no Brasil a partir de julho.

NEGATIVAS E ACORDOS

A direção do Internacional tem acordo com o equatoriano para não confirmar sua contratação publicamente até que ela seja efetivada. Mas, segundo apurou o UOL, há um pré-contrato assinado para o atleta ser reforço do Inter a partir de julho.

Por outro lado, o Fenerbahçe faz pressão para que o jogador não cumpra, permanecendo no time do qual é capitão e artilheiro. Os turcos aceitam, inclusive, arcar com a multa necessária para isso.

O Fener perdeu o jogo de ida contra o Sevilla, da Espanha, por 2 a 0. Em casa, busca reverter o placar para seguir na competição continental. Uma eliminação poderia ser boa para os brasileiros, já que reduziria a quantidade de objetivos ainda vivos. Uma classificação poderia aumentar a ânsia pela permanência.

O clube turco se prepara para uma série de mudanças ao fim da temporada europeia. O técnico Jorge Jesus, por exemplo, deve deixar a equipe. Ao longo da semana, Valencia publicou uma foto em seu perfil no Instagram com uma ampulheta como legenda. Foi o suficiente para animar a torcida do Colorado, que já imagina sua chegada.

TEMPORADA IMPRESSIONANTE

Também causa apreensão em Porto Alegre a boa fase de Enner Valencia. Aos 33 anos, ele marcou 26 gols e deu quatro assistências em 33 partidas na atual temporada. O protagonismo na Europa também é ingrediente na expectativa gaúcha e na pressão turca.

Fontes consultadas pelo UOL mantêm a afirmação de que o jogador deve se apresentar ao Colorado no meio do ano, da mesma forma que os relatos confirmam a apreensão que permeia o duelo pela Liga Europa.