SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Taty Castellanos, que foi sonho do Palmeiras no mercado da bola, está encarando queda brusca no número de gols marcados após trocar os Estados Unidos pelo futebol espanhol.

O jogador de 24 anos foi emprestado pelo New York City ao Girona, clube que também pertence ao Grupo City, até o fim da temporada.

Em 2022 na MLS, Taty jogou 25 jogos, marcou 17 gols e deu cinco assistências.

Nesta temporada com o Girona ele já atuou em 26 jogos, mas só marcou sete gols -sem nenhuma assistência.

Em 2021 os números do jogador na liga americana eram ainda melhores: 23 gols e oito assistências em 36 jogos.

O Girona é apenas o 12º colocado do Campeonato Espanhol com 30 pontos.

PALMEIRAS LEVOU NÃO DO CLUBE E DO JOGADOR

Taty Castellanos era o principal nome para reforçar o setor ofensivo do Palmeiras em 2021.

O New York City negociou por meses com o Palmeiras, mas não chegou a um acordo defintivo.

O atleta de 24 anos explicou na época que a pandemia da covid-19 influenciou em sua decisão de seguir nos Estados Unidos.

O Palmeiras é uma equipe que tinha um interesse muito importante e mútuo, porque eu tinha muita vontade em estar ali, em um time grande, mas precisava pensar em muitas coisas", disse Taty ao jornal espanhol Marca.

"Tinha a ver com a questão da vida. Felizmente, nos Estados Unidos as coisas estão melhor. Deve-se pensar em si mesmo. Quero experimentar outro futebol, tenho muita vontade em jogar na Europa, mas agora tenho a cabeça focada aqui até quando sair", acrescentou.