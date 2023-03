SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do futsal brasileiro, o fixo Neto anunciou nesta quinta-feira (16) que terá de se aposentar das quadras antes do esperado devido a mais uma lesão. Ele penduraria as chuteiras só no fim do ano.

Aos 41 anos, ele postou um vídeo bastante emocionado no Instagram lamentando a decisão forçada e dizendo que 'não queria que fosse dessa forma'.

"Infelizmente tive uma relesão de ligamento colateral do joelho e acaba a temporada para mim. Como havia dito que seria a última, chegou ao fim o futsal. Não queria que fosse dessa forma. Queria que fosse dentro de quadra, jogando, fazendo aquilo que tanto amo", afirmou Neto.

NETO SUPEROU TUMOR NA CABEÇA

O fixo do Brasil já havia se aposentado das quadras uma vez, em 2018.

Ele conversou com a família e decidiu ficar mais perto da filha.

Ele venceu um tumor na cabeça e também começou a dar palestras para contar a sua história de vida.

Em 2020, deixou a aposentadoria para jogar pelo Praia Clube, time de Uberlândia, sua cidade natal.

MELHOR DO MUNDO EM 2012

Neto foi revelado pelo Atlético-MG na década de 1990 e, no Brasil, passou por Joinville, Santos, Corinthians, Minas, Ulbra e Sorocaba.

Defendeu quatro times do exterior: InterMovistar (Espanha), Gazprom-Ugra (Rússia), Split Tommy (Croácia) e Kairat Almaty (Cazaquistão).

Ele disputou os Mundiais de 2004 e 2012 com a seleção brasileira, vencendo o segundo deles.

Em 2012, foi eleito melhor jogador de futsal do mundo.