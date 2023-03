SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A demora do Santos para responder o Cruzeiro após a proposta de empréstimo pelo zagueiro Luiz Felipe esfriou a negociação.

Na última quarta-feira, o Cruzeiro oficializou uma oferta de empréstimo até dezembro, com pagamento de metade dos salários. O clube alvinegro só fez uma contraproposta na última terça, quase uma semana depois.

O Santos quer que a Raposa pague pelo menos 80% dos salários. Insatisfeita com essa condição e com a demora do Peixe, o clube mineiro não descarta totalmente Luiz Felipe, mas já busca outras opções no mercado.

Luiz Felipe tem 29 anos, contrato até o fim de 2024 e pediu para ser negociado pois não está nos planos do técnico Odair Hellmann. Ele também foi procurado pelo Cuiabá, mas a conversa pela compra não avançou.

O prazo para negociações no futebol brasileiro desta janela de transferências termina em 3 de abril. O Santos tenta negociar Luiz Felipe, Vinicius Zanocelo e quer pelo menos uma venda para fazer caixa e viabilizar reforços.