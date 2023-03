SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United confirmou o favoritismo e está nas quartas de final da Liga Europa. Fora de casa, a equipe inglesa venceu o Betis, da Espanha, por 1 a 0 e avançou na competição. O gol da vitória foi marcado por Rashford, com um bonito chute no segundo tempo do duelo.

Os "Red Devils" desembarcaram na Espanha com uma boa vantagem após a vitória por 4 a 1 no Old Trafford. Neste cenário, fizeram um jogo seguro e sem muitos sustos.

Os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio.

Após a vitória em casa, o Manchester United foi a campo com algumas novidades, como foi o caso de Pellistri, que vinha tendo oportunidades apenas no decorrer dos jogos. Em casa e precisando do resultado, o Betis se mostrou mais agressivo nas investidas ofensivas, mas deu espaço e viu os ingleses tentarem explorar as saídas em velocidade nas costas da defesa.

Os visitantes se mostraram mais consistentes após o intervalo e, em poucos minutos, chegaram com volume ao ataque. Rashford, que havia desperdiçado duas oportunidades anteriormente, abriu o placar com um bonito chute, fazendo com que a missão dos espanhóis ficasse ainda mais complicada.

Após o gol, o United esteve mais "solto" e ficou perto de ampliar o placar, mas parou nas defesas de Rui Silva. O time da casa, por outro lado, fez alterações e buscou alternativas para diminuir o prejuízo.

Na reta final da partida e com a situação do Betis bem complicada, a torcida deu uma demonstração de paixão e passou a cantar a plenos pulmões e a agitar bandeiras.

Os dois times entraram em um ritmo quase que o de esperar o apito final, e o jogo esfriou bastante.

OS CLASSIFICADOS

A Itália classificou duas equipes para as quartas de final. A Juventus voltou a vencer o Freiburg e aplicou 2 a 0 fora de casa. A Roma também avançou ao segurar um empate sem gols com a Real Sociedad.

A Alemanha será representada pelo Bayer Leverkusen, que avançou ao bater o Ferencvaros por 2 a 0. O país, porém, perdeu o Unión Berlim, que acabou eliminado ao perder do Royale Unión, da Bélgica, por 3 a 0.

Outros dois já garantidos são Feyenoord e Sevilla. O time holandês avançou ao golear o Shakhtar Donetsk por 7 a 1. Os espanhóis perderam por 1 a 0 do Fenerbahce, mas se classificou por ter maior saldo de gols no confronto.