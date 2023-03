SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador e hoje apresentador Neto se pronunciou após ser processado por injúria pelo técnico Tite. Neto afirmou que Tite tem o direito de apresentar uma queixa-crime contra ele.

O comentarista também disse que não teme ser processado e que dois advogados acompanharão o caso. Ele destacou que "95% da população brasileira" concorda com as suas declarações após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Qatar.

Neto ainda reforçou as críticas ao trabalho de Tite na seleção e disparou que fica "feliz" por ser processado pelo treinador.

A AÇÃO NA JUSTIÇA

O ex-técnico da seleção entrou com um processo contra Neto por injúria. Ele apresentou uma queixa-crime na Justiça de São Paulo por declarações do ex-jogador durante o programa Os Donos da Bola, na Band, em 9 de dezembro. Os advogados de Tite pontuaram na ação que Neto chamou o técnico de "filho de uma p...", "desgraçado", "sem vergonha", "burro", "idiota", "imbecil" e "vagabundo". O caso tramita na 1ª Vara Criminal de São Paulo.

Após a divulgação do processo de Tite, Neto também se pronunciou. "Processo ou você ganha, ou você perde. Tem que provar. Todo muito tem o direito de processar, e quem está sendo processado, que é o meu caso, tenho que me defender. Eu e 95% do país, porque o que eu falei, 95% do país falou também. Já perdi alguns e venci outros, não tenho medo de processos", disse.

"Ele tem o direito de me processar, como eu tenho direito de falar o que eu disse. (...) Fico feliz quando sou processado por um treinador que ganhou quase R$ 100 milhões em seis anos e não ganhou nada. Deixou um legado horrível para a seleção, foi pipoqueiro. Foi o maior responsável pela perda de duas Copas do Mundo", afirmou Neto, na Rádio Bandeirantes.

Veja as frases polêmicas de Neto sobre Tite:

"Acabou, vai, vai, vai, Tite filho de uma p...! Desgraçado! Eu falei que era o Neymar para bater, a culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti, o maior batedor de pênalti do mundo, seu sem-vergonha! Você não merece estar aí, você deveria ter deixado o Neymar bater o pênalti agora, porque não teria chance. Se o Neymar faz o gol, você teria chance do Alisson pegar e depois o Marquinhos fazer. Seu burro, burro! Seu idiota, acabou com o país, o país sofredor, o país que as pessoas pagam trezentos reais por uma camisa. Você levou a família sua, você não pensa no povo, nas pessoas que estão na rua, seu idiota! Você perdeu a Copa do Mundo mais fácil!", disse Neto, em dezembro de 2022.