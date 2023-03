A brasileira Luisa Stefani se despediu da chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, após ser derrotada, nesta quinta-feira (16) ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, pela japonesa Miyu Kato e pela indonésia Aldila Sutijiadi por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Com a queda de Stefani nas quartas de final da competição, a única representante do Brasil na competição é Bia Haddad, que, ao lado da alemã Laura Siegemund, mede forças justamente com Miyu Kato e Aldila Sutijiadi.

Bia e Laura chegam mais descansadas ao confronto com as asiáticas, pois passaram pelas quartas de final após as suíças Belinda Bencic e Jil Teichmann desistirem da competição.

