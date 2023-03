SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em noite de bom futebol na Arena, o Grêmio venceu o Ferroviário-CE por 3 a 0 nesta quinta-feira (16) e se classificou à terceira fase da Copa do Brasil.

Os gols do Tricolor foram marcados por Bruno Alves, Luis Suárez (que perdeu um pênalti antes de balançar as redes) e Ferreirinha.

O Ferrão deu trabalho no primeiro tempo e viu seu goleiro brilhar contra o atacante uruguaio, mas foi dominado na etapa final e não resistiu à pressão do Grêmio em sua Arena.

Luis Suárez viveu um pesadelo diante de Douglas Dias no primeiro tempo. Teve pênalti defendido e mais duas ótimas chances paradas pelo goleiro do Ferrão.

Na etapa final, porém, ele se redimiu. Na primeira oportunidade, o uruguaio guardou de canhota e comemorou muito. Além disso, se movimentou bastante fora da área, fazendo o pivô e distribuindo bons passes.

O JOGO

O Grêmio começou pressionando o Ferroviário e quase fez o primeiro no abafa inicial. Após sobra de bola, Pepê finalizou no canto e o goleiro Douglas Dias defendeu. Bruno Alves tentou completar no rebote, mas não alcançou.

O Ferrão não se intimidou e chegou pela primeira vez aos 11 minutos. Pulga foi lançado em velocidade na área e tocou na saída de Adriel buscando Deyzinho, mas Bruno Alves chegou antes para salvar quase em cima da linha.

Suárez perdeu um pênalti aos 17 minutos. Após toque de mão de Vinícius na área, o juiz apontou a marca da cal. O uruguaio bateu mal, teve a cobrança defendida por Douglas Dias e ainda furou no rebote.

Com muitas trocas de passe e triangulações pelos lados, o Grêmio criou ótimas chances para abrir o placar, mas esbarrou na falta de tranquilidade e pontaria e no bom goleiro do Ferrão. O time cearense, por outro lado, procurou manter a bola e machucar nos contra-ataques.

Douglas Dias parou Suárez novamente aos 35 e aos 41 minutos. Primeiro, o uruguaio recebeu cruzamento e bateu rasteiro, mas o chute saiu fraco. Depois, cortou o zagueiro e bateu colocado para grande defesa do goleiro do Ferroviário.

O Grêmio enfim abriu o placar nos acréscimos. Após cruzamento preciso de Cristaldo, Bruno Alves cabeceou para baixo para tirar o zero do placar. Ótimo jogo na Arena.

Suárez se redimiu logo no início do segundo tempo. Ele aproveitou vacilo da zaga do Ferrão, cortou um zagueiro e finalizou de perna esquerda no cantinho para vencer Douglas Dias.

O Grêmio dominou de vez na etapa final, e Ferreirinha fez 3 a 0. Cristaldo avançou com liberdade e arriscou, Douglas Dias defendeu e o atacante encheu o pé no rebote.

Com o jogo na mão do Grêmio, o ritmo caiu bastante no segundo tempo. Ainda assim, o Ferrão chegou com perigo com Pulga duas vezes, mas depois o fôlego acabou. No fim, os donos da casa ainda perderam a chance de transformar a vitória em goleada.

GOLS E LANCES

Suárez perde pênalti. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Grêmio teve um pênalti a seu favor, mas Luis Suárez bateu mal e desperdiçou.

Na trave! O Grêmio carimbou o travessão do Ferroviário aos 41 minutos com Cristaldo, em mais uma boa chance desperdiçada de abrir o placar.

Gol do Grêmio. Bruno Alves fez 1 a 0 para o Grêmio aos 47 minutos. Cristaldo cobrou falta da meia-direita e colocou a bola na cabeça do zagueiro, que testou firme para o gol do segundo pau.

Suárez amplia. Aos 10 minutos da etapa final, Suárez aproveitou bobeira da zaga do Ferroviário e finalizou de canhota para ampliar para o Grêmio.

Ferreira faz o terceiro. Ferreirinha fez mais um para o Grêmio, no rebote após finalização de Cristaldo, aos 27 minutos do segundo tempo.

GRÊMIO 3 X 0 FERROVIÁRIO

Grêmio: Adriel; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê (Villasanti), Bitello, Cristaldo (Zinho) e Vina (Ferreira); Suárez (Diego Souza). T.: Renato Portaluppi

Ferroviário: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Roni Lobo, Éder Lima, Mattheus Silva; Lincoln, Vinícius Paulista, Felipe Guedes; Deysinho, Erick Pulga e Ciel. T.: Paulinho Kobayashi

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).

Juiz: Bruno Arleu de Araújo.

Cartões amarelos: Mattheus Silva e Vinícius Paulista (Ferroviário); Kannemann (Grêmio).

Cartões vermelhos: Paulinho Kobayashi (Técnico - Ferroviário).

Gols: Bruno Alves, aos 47min do primeiro tempo; Suárez, aos 10min, e Ferreira, aos 27min do segundo tempo