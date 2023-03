RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado um dos zagueiros mais promissores e talentosos da década passada, Dedé está inclinado a se aposentar. Aos 34 anos e após muitas lesões nos joelhos, o ex-jogador de Cruzeiro e Vasco tem aceitado com naturalidade que o seu ciclo como profissional está perto do fim e curte cada vez mais a vida longe do futebol.

ESTABILIZADO, DEDÉ TEM DESFRUTADO DA FAMÍLIA

A reportagem conversou com pessoas próximas a Dedé, que garantem que o zagueiro está feliz nesta fase mais longe dos holofotes.

Após ter disputado apenas três partidas ano passado -duas pela Ponte Preta e uma pelo Athletico-PR- o jogador retornou para Volta Redonda (RJ), sua cidade natal, e tem curtido os momentos ao lado dos familiares e amigos.

Com cuidados financeiros ao longo da carreira, Dedé está estabilizado e tem uma vida confortável com seus rendimentos. Sua maior fonte de renda está nas aplicações, mas além disso ele ainda possui um clube de pesca e uma loja de roupas como investimento. Além disso, possui uma grande dívida ainda a ser paga pelo Cruzeiro.

ESTÁ MAIS PARA SE APOSENTAR DO QUE RETORNAR

Segundo pessoas próximas, Dedé, atualmente, está mais perto de se aposentar do que de retornar aos gramados. O zagueiro costuma dizer que, hoje em dia, sente mais prazer em pescar, jogar pelada e futevôlei com amigos do que viver a dura rotina de um profissional.

A volta aos campos, porém, não está descartada. O jogador pratica atividades diariamente com um personal, mas seu retorno só acontecerá caso surja uma proposta atrativa do ponto de vista pessoal.

Mesmo que volte, o mais provável é que isso ocorra somente por seis meses ou, no máximo, um ano, embora essa possibilidade seja pouco provável.

PARTICIPOU DA PRÉ-TEMPORADA DO VOLTA REDONDA

Dedé chegou a treinar junto com o elenco do Volta Redonda durante a pré-temporada, entre dezembro e janeiro. Embora ocorressem sondagens sobre a possibilidade de disputar o Campeonato Carioca, nunca houve uma proposta oficial. O próprio zagueiro também não demonstrou grande interesse em disputar o Estadual.

O Voltaço tem sido a sensação da competição, estando na semifinal e tendo vencido o jogo de ida, sobre o Fluminense, por 2 a 1. A volta acontecerá neste sábado (18), no Maracanã, e o time da Cidade do Aço tem a vantagem do empate.

Além disso, o Volta Redonda também conseguiu uma heroica classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar o Atlético-GO, em Goiânia (GO), na última quarta-feira (15).