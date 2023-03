SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centro de treinamento do Corinthians foi invadido por um grupo de pessoas na manhã desta sexta-feira (17).

Torcedores fizeram um buraco em uma grade para ter acesso ao local. No CT, estenderam faixas de protesto e exigiram conversar com os jogadores. Imagens da reunião forçada viralizaram nas redes sociais e mostram alguns homens com roupas de torcidas organizadas.

Horas após a invasão, duas viaturas da Polícia Militar chegaram ao CT por volta das 11h30 (de Brasília). Não há relatos de violência física a jogadores.