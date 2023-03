RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ficar sem treinar a semana inteira, Willian Bigode será desfalque para o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca.

O QUE ACONTECEU

Em meio à polêmica com ex-companheiros de Palmeiras, o atacante foi liberado pelo Fluminense para resolver questões particulares.

Willian está em São Paulo para prestar depoimentos e não esteve no CT Carlos Castilho ao longo desta semana.

O jogador ficou fora do confronto de ida. O clube justificou dizendo que foi liberado para "resolver problemas particulares", dois dias depois do caso vir à tona.

O Fluminense observa a situação com atenção, mas não pressiona o atleta por um retorno.

SEM ESPAÇO

Willian não é titular do time com Fernando Diniz, mas vinha sendo usado no banco.

Ele tem cinco partidas na temporada, todas entrando no segundo tempo. A última foi em 25 de fevereiro.

Pelo Fluminense, o atacante tem seis gols e cinco assistências. Todas as bolas na rede foram em 2022.

O CASO

Willian virou o centro de uma polêmica que corre na Justiça de São Paulo após Gustavo Scarpa e Mayke entrarem com um processo alegando prejuízo de quase R$ 11 milhões por investimentos feitos com uma empresa ligada à consultoria o atacante do Fluminense.

O jogador deu depoimento à polícia na última quinta-feira (11). Ele foi intimado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo para prestar esclarecimentos sobre a denúncia.

No único pronunciamento, Willian afirma não ser golpista e diz que também foi vítima da empresa Xland.

QUANDO A HISTÓRIA COMEÇOU?

Mayke e Scarpa afirmam que aplicaram o dinheiro em maio de 2022.

O prazo para a devolução da quantia seria agosto, para Scarpa, e outubro, para Mayke.

QUANTO ELES INVESTIRAM?

Mayke afirma ter depositado R$ 4,5 milhões, e que deveria ter um retorno de R$ 3,2 milhões no período.

Scarpa, por sua vez, colocou R$ 6,3 milhões no investimento.