- Liga dos Campeões: definidos os confrontos das quartas e o chaveamento

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) definiu por sorteio nesta sexta-feira (17), os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões, e o chaveamento dos times até a grande final, em 10 de junho, em Istambul (Turquia).

O atual campeão Real Madrid, comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, enfrentará o Chelsea (vencedor em 2021), do treinador Graham Stephen Potter. Em busca do título inédito na competição, o Manchester City, de Pep Guardiola, medirá forças com o Bayern de Munique (campeão em 2021). Milan e Napoli farão o primeiro clássico italiano na história das quartas do torneio, e a Internazionale de Milão disputará com o Benfica uma vaga nas semifinais.

Ao todo, 11 jogadores brasileiros entrarão em campo nesta fase da competição. A equipe do Real reúne Vinícius Júnioor, Roddrygo e Éder Militão, que disputaram a Copa do Catar com a seleção brasileira. No elenco do Benfica está o maior número de atletas brasileiros: David Neres, Gilberto, Morato e Lucas Veríssimo. O Brasil também estará representado com Thiago Silva (Chelsea), Juan Jesus (Napoli), Junior Messias (Milan) e Ederson (Manchester City).

Chaveamento

Nas semifinais, o vencedor de Milan x Napoli disputará com quem triunfar no duelo Benfica x Inter de Milão. Na sequência, quem avançar no duelo City x Bayern pegará o vencedor de Real x Chelsea.

Calendário de jogos

Quartas de final

ida – 11 e 12 de abril

volta – 18 e 19 de abril

Semifinais

Ida – 9 e 10 de maio

Volta – 16 e 17 de maio

Final

10 de junho (sábado) - Estádio Olímpico Atatürk - em Istambul.

