SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Vertappen, da Red Bull Racing, foi o mais rápido, nesta sexta-feira (17), no segundo treino livre do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. O holandês anotou 1min29s603 em sua melhor volta no Jeddah Corniche Circuit.

Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o segundo com 1min29s811, e Sergio Perez, também da Red Bull Racing, completou o top 3 com 1min29s902.

A segunda sessão teve condições mais próxima das que os pilotos vão encontrar na corrida, com a temperatura mais fresca e durante a noite.

O treino foi marcado pela disputa entre os pilotos da Red Bull Racing e da Aston Martin, com Verstappen, Alonso e Perez figurando o tempo todo nas primeiras posições.

Nos dez minutos iniciais, Alonso (Aston Martin) liderou ao conseguir o tempo de 1min30s612. Já Verstappen (Red Bull) ficou com a segunda colocação, mas assumiu a ponta pouco depois, com 1min30s058.

Charles Leclerc (Ferrari) não gostou de encontrar Nico Hulkenberg (Haas) lento na curva 13 e reclamou com sua equipe do tráfego no meio da pista. "Uma piada", criticou o italiano.

Na primeira meia hora de sessão, Verstappen chegou a perder a lidarença para seu companheiro de equipe, Sergio Perez, mas conseguiu voltar a primeira colocação ao fazer uma volta de 1min29s603. O mexicano ficou a 0s299 do monegasco.

Nos 15 minutos finais, as posições pouco foram alteradas. O ritmo da reta final indicou que os pilotos tinham encerrado as simulações de qualificação.

Diferentemente da parte da manhã, as coisas ficaram mais equilibradas em Jeddah no segundo treino. Entre Verstappen, 1º, e Hamilton, 11º, apenas um segundo separavam eles.

Veja a classificação do segundo treino livre:

Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:29.603

Fernando Alonso (Aston Martin) 1:29.811

Sergio Perez (Red Bull Racing) 1:29.902

Esteban Ocon (Alpine) 1:30.039

George Russell (Mercedes) 1:30.070

Pierre Gasly (Alpine) 1:30.100

Lance Stroll (Aston Martin) 1:30.110

Nico Hulkenberg (Haas) 1:30.181

Charles Leclerc (Ferrari) 1:30.341

Carlos Sainz (Ferrari) 1:30.592

Lewis Hamilton (Mercedes) 1:30.599

Lando Norris (Mclaren) 1:30.721

Yuki Tsunoda (Alphatauri) 1:30.776

Alexander Albon (Williams) 1:30.810

Kevin Magnussen (Haas) 1:30.820

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1:30.837

Nyck De Vries (Alphatauri) 1:30.921

Logan Sargeant (Williams) 1:30.959

Oscar Piastri (Mclaren) 1:30.964

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1:31.052