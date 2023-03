- Bia Haddad chega à final de duplas do Masters 1000 de Indian Wells

A brasileira Bia Haddad garantiu presença na decisão da chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, após vencer, ao lado da alemã Laura Siegemund, a japonesa Miyu Kato e a indonésia Aldila Sutijiadi por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/2) na tarde desta sexta-feira (17).

É FINAAAAAAAAAAAAAAAAAL! ????



Bia Haddad Maia está na final do @WTA 1000 de Indian Wells ????????!



Bia e Siegemund ???????? venceram por 2 a 0 (6/1 e 6/2) a dupla ???????? Sutjiadi/Kato ????????.



VAMOS BUSCAR O ????! ???? pic.twitter.com/NmPkxbLSxw — Time Brasil (@timebrasil) March 17, 2023

A curiosidade é que Kato e Sutijiadi impediram a realização de uma semifinal com a partidipaçãom de duas atletas do Brasil, pois superaram a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski, na última quinta-feira (16) pelas quartas de final, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Na grande decisão das duplas femininas de Indian Wells, Bia Haddad e Laura Siegemund medem forças com as thecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, que superaram as japonesas Ena Shibahara e Shuko Aoyama por 2 a sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2) na outra semifinal.

Tags:

Bia Haddad | Duplas femininas | Esportes | Masters 1000 de Indian Wells | tênis | WTA