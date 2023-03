SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Problemas extracampo fazem o São Paulo rever um problema antigo: a falta de opções de atacantes de velocidade nas pontas.

O São Paulo não sabe se contará com os atacantes Marcos Paulo e Pedrinho, reforços para essa temporada.

Marcos continua no clube depois da discussão com Ceni, mas o time tricolor tem receio sobre a relação dele com o treinador.

Pedrinho segue afastado após acusação de violência doméstica. O São Paulo aguarda os desdobramentos na Justiça e já pensa em dispensá-lo.

O São Paulo deve buscar outros pontas se Marcos Paulo e Pedrinho saírem. David e Wellington Rato também chegaram neste ano para a função.

PRESSÃO DO TÉCNICO

Rogério Ceni falou várias vezes sobre a necessidade de atacantes de velocidade em 2022. Ele utilizava as entrevistas coletivas para pedir reforços.

O São Paulo atendeu aos pedidos e trouxe quatro jogadores para a função. Marcos Paulo e Pedrinho, agora, são incógnitas.

O clima para Ceni está ruim, e o Tricolor não descarta mudar a comissão se o ambiente continuar como está.

Líderes do elenco tomaram as dores de Marcos Paulo e se voltaram contra o técnico, que não pareceu arrependido após o desentendimento.