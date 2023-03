SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rara lesão de Soteldo não diminui o preço exigido pelo Tigres (México) para venda, mas as condições de compra animam o Santos.

O valor de compra de Soteldo é de cerca de R$ 20 milhões. O Santos pensa em exercer a cláusula de permanência até 3 de julho, último dia do empréstimo.

Os R$ 20 milhões seriam pagos em parcelas semestrais. A gestão do presidente Andres Rueda termina em dezembro deste ano.

O contrato também tem engatilhado o salário que Soteldo receberia se ficar. Não haveria necessidade de nova negociação com o atleta.

O Santos entende que precisaria gastar mais de R$ 20 milhões por um substituto com as características de Soteldo: atacante rápido e driblador e que também pode ser meia.

QUANDO ELE VOLTA

Soteldo teve uma lesão no peitoral e passou por cirurgia. O camisa 10 ficará à disposição entre abril e maio.

A lesão nunca foi documentada antes na história do futebol brasileiro. Um tendão do peitoral descolou do úmero.

O Santos verá como Soteldo reagirá depois da recuperação. Se a performance for positiva, a compra será feita.

O técnico Odair Hellmann lamenta muito a ausência de Soteldo, considerado um dos poucos "jogadores desequilibrantes" do elenco.