BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-MG e Athletic definem neste sábado (18) o primeiro finalista do Campeonato Mineiro. Apesar de a vantagem de jogar pelo empate estar com a equipe do interior, que venceu o jogo de ida por 1 a 0, existe um enorme abismo financeiro entre os dois clubes. A folha salarial do Galo seria o suficiente para bancar três temporadas completas do time de São João del-Rei. A bola rola às 16h30, no Independência.

O QUE ACONTECEU

O Athletic tem a folha mensal de R$ 450 mil, enquanto o Atlético gasta mensalmente cerca de R$ 18 milhões;

Apesar da enorme diferença entre os valores, o time de São João del-Rei venceu o primeiro jogo da semifinal, por 1 a 0;

Por três temporadas, o elenco atual Athletic custaria R$ 17,5 milhões, menos do que o Galo gasta em um mês;

O Atlético gasta com salários mais do que os outros 11 clubes que disputam o Mineiro, incluindo os rivais América-MG e Cruzeiro, que também estão na Série A do Brasileiro;

O DESAFIO DO ATLÉTICO-MG

O Atlético-MG precisa vencer para avançar à final do Mineiro. Como a equipe de Eduardo Coudet fez a melhor campanha da primeira fase, o triunfo por qualquer diferença de gols é suficiente. Já o Athletic pode até empatar para chegar à decisão do Estadual pela primeira vez.

Diferentemente do que aconteceu no primeiro jogo, disputado na Arena Unimed, em São João del-Rei, o Galo terá força máxima em campo. O jogo do final de semana passada foi entre os duelos com o Millonarios, pela Copa Libertadores, o que fez o treinador alvinegro optar por usar os reservas. Agora, com o Atlético já garantido na fase de grupos da Libertadores, Coudet mandará a campo o que tem de melhor à disposição.