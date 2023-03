SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen cravou o melhor tempo no terceiro treino livre para o GP da Arábia Saudita deste sábado (18).

Max Verstappen fez volta em 1m28s485, seguido por Sergio Perez e Fernando Alonso. Os 20 pilotos se preparam agora para o treino classificatório, na tarde deste sábado, que definirá o grid do GP.

No final do treino, o holandês se envolveu em um incidente com Lando Norris, e deu uma bronca em um engenheiro da Red Bull. Norris fazia uma volta rápida, Verstappen não percebeu e acabou atrapalhando-o. Os carros quase se chocaram.

O atual campeão da F1 pediu desculpas ao britânico. E, pelo rádio, deu uma bronca em um funcionário da equipe, que não o avisou da aproximação de Norris. A F1 investigou o incidente, mas não puniu Verstappen,

Os pilotos da Red Bull dominaram o treino e se revezaram nas primeiras posições. Os ferraristas Leclerc e Sainz foram mal e ficaram entre os piores durante quase todo o treino. Na última volta, o monegasco melhorou sua volta e conseguiu o sexto melhor tempo.

QUANDO SERÁ O GP DA ARÁBIA SAUDITA

A segunda corrida da temporada 2023 acontecerá neste domingo (19), às 14h (de Brasília), e terá transmissão da Band.

Os carros voltam à pista neste sábado, às 14h (de Brasília) para o treino classificatório da corrida.