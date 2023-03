SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu ainda não balançou as redes em 2023 e pode, contra o Ituano, igualar seu maior jejum pelo Palmeiras. A derradeira partida para o atacante será no domingo (19), às 16h (de Brasília) e é válida pelas semifinais do Campeonato Paulista.

O camisa sete não marca há 12 jogos. Nesta temporada, Dudu conta com apenas uma assistência, na vitória alviverde sobre a Inter de Limeira pela fase de grupos.

O maior jejum aconteceu em 2015 e 2019. Dudu passou 13 jogos sem marcar no decorrer das duas temporadas, e pode repetir a marca este ano caso não marque contra o Ituano.

Em 2022, ele passou perto. O camisa 7 passou 12 jogos sem balançar as redes, e em duas oportunidades, entre junho e julho e entre agosto e setembro.

Último gol foi contra o Fortaleza. Dudu marcou o segundo na goleada por 4 a 0, pelo Brasileirão, em novembro de 2022.

MAIOR JEJUM EM INÍCIO DE TEMPORADA PELO PALMEIRAS

Dudu nunca demorou tanto para marcar. Até então, o maior intervalo aconteceu em 2019, quando balançou as redes no sexto jogo do ano.

No ano passado, ele fez logo no primeiro compromisso. O mesmo aconteceu em 2016. Já em 2020 e 2017, marcou no terceiro jogo e, em 2018 e 2015, no quarto.

ABEL FALOU SOBRE DUDU

Após vitória contra o São Bernardo, o técnico Abel Ferreira comentou a insatisfação do camisa 7 ao sair de campo aos 15 minutos do segundo tempo.

"É normal, fruto da ambição dele. O mais importante é quando um jogador, quando não está em seu nível, ser ajudado. Nem sempre vamos estar no mais alto nível, mas eu corro por você e você por mim. Esse é o espírito da nossa equipe. O importante é ser resiliente e saber que tem coisas a melhorar. É um jogo coletivo, onde dependemos uns dos outros", disse Abel.

ESCALAÇÕES

O Palmeiras deve ter o elenco quase completo à disposição -a única exceção confirmada é Atuesta, que se recupera cirurgia no joelho.

Uma possível escalação de Abel Ferreira para a partida tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Endrick (Bruno Tabata), Dudu e Rony.

O Ituano, por sua vez, será desfalcado pelo André Luiz, suspenso pelo time por estar entre os jogadores envolvidos em escândalo por suposta manipulação de resultados na Série B de 2022.

O time de Itu, comandado por Gilmar Dal Pozzo, pode começar a partida com: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo Schappo e Iury;

Eduardo Person, Marcelo Freitas e Lucas Siqueira; Gabriel Barros, Quirino e Paulo Victor.

Estádio: Aliianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (19)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Transmissão: Record TV, TNT, HBO Max, Premiere, YouTube e Paulistão Play