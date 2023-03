A brasileira Beatriz Haddad Maia ficou com o vice-campeonato do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Neste sábado (18), a parceria da paulista, 26ª do ranking de duplas femininas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), com a alemã Laura Siegemund (28ª) perdeu das tchecas Katerina Siniakova e Barbora Krejcíkova - números um e dois do mundo, respectivamente - por dois sets a um, com parciais de 1/6, 7/6 (7-3) e 7-10, em uma hora e 57 minutos de partida.

A parceria tcheca obteve uma quebra de serviço logo no primeiro game e precisou de apenas 29 minutos para fechar o set em 6/1. Na parcial seguinte, Bia e Siegemund equilibraram as ações e foram mais eficientes no tie-break, ganhando por 7 a 3 e forçando a realização do match tie-break (set desempate, em que vence quem chegar primeiro a 10 pontos). As rivais, porém, retomaram o controle na hora crucial e fizeram valer o posto de melhor dupla do mundo. Sempre à frente no placar, Siniakova e Krejcíkova fizeram 10 a 7 e ficaram com o título.

Em termos de importância, os torneios nível WTA 1000 ficam atrás, somente, dos quatro Grand Slams - Aberto da Austrália, Roland Garros (França), Wimbledon (Reino Unido) e US Open. Em competições desta categoria, Bia tinha outros dois vices, ambos em 2022: um de simples, em Toronto (Canadá), e um de duplas, em Guadalajara (México).

Foi a segunda vez que Bia decidiu um título profissional contra Siniakova e Krejcíkova. No ano passado, ela e a cazaque Ana Danilina enfrentaram a dupla tcheca na final do Aberto da Austrália, mas também saíram derrotadas.

A competição em Indian Wells foi a primeira de Bia tendo Siegemund como parceira. Na próxima atualização do ranking da WTA, ambas devem aparecer próximas do top-20 das duplas femininas. Em simples, a brasileira figura em 13º lugar. Eliminada na terceira rodada do torneio individual, a paulista deve perder uma posição na lista.

O próximo compromisso de Bia será o WTA 1000 de Miami, também nos EUA. A competição terá início na próxima quinta-feira (23).

Tags:

Esportes | Indian Wells | tênis | WTA 1000