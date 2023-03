RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Alberto, do Corinthians, e Bremer, da Juventus, serão novidades na seleção brasileira para o amistoso contra o Marrocos. A convocação do corintiano ocorreu no dia de seu aniversário.

No sábado (18), a CBF informou que o jogador Richarlison foi cortado da seleção depois de sair chorando no jogo do Tottenham. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o clube inglês e foi informado que o atacante não terá condições de jogar.

Marquinhos foi outro cortado. O zagueiro do Paris Saint Germain ainda está em fase de recuperação de uma lesão nos músculos abdominais.

Com vagas abertas, Yuri Alberto será mais uma novidade na lista de Ramon Menezes. Outros nomes que chamaram a atenção foram Raphael Veiga, Rony e André. Já o segundo jogador convocado foi Bremer, que já foi chamado no ciclo de Tite.

A seleção brasileira entra em campo no dia 25 diante do Marrocos para o primeiro amistoso de 2023. O grupo brasileiro vai se reunir a partir de segunda-feira (20). Serão cinco treinamentos antes do encontro com os marroquinos.