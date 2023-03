SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na reedição da final de 2022, o atual campeão Basquete Sampaio voltou a derrotar o Unimed Campinas, agora pela 2ª rodada da Liga de Basquete Feminino 2023. Jogando fora de casa na noite do sábado (18), a Bolívia Querida fez 71 a 61 para cima das adversárias e conquistou sua segunda vitória na temporada.

Com o resultado, o Sampaio Basquete assumiu a vice-liderança da LBF 2023, com duas vitórias em dois jogos, atrás do Santo André, que ganha no saldo. Já o Unimed Campinas tem uma derrota e uma vitória na competição, o que deixa a equipe no 3º lugar.

A craque da partida foi Tainá Paixão, que fez 20 pontos e foi eleita MVP. Além da pontuação, Tainá pegou seis rebotes e deu duas assistências. Sem falar que jogou quase toda a partida, com 38 minutos e 46 segundos em quadra!

Tainá foi a cestinha, deu muito ritmo ao time do Sampaio e contou com duas grandes atuações. Mariana fez 15 pontos e pegou seis rebotes, enquanto Alana marcou 10 pontos, pegou três rebotes e deu oito assistências.

Durante os 40 minutos de partida, o Sampaio esteve sempre à frente do placar. O Campinas incomodou em alguns momentos, mas sempre que tinha a chance de encostar de vez, o time cometia um erro ou desperdiçava um ataque. A vantagem chegou a ser de 18 pontos e terminou em 10, mas muito porque o Sampaio foi administrando o placar.

O time do Sampaio controlou as ações perto da cesta. Foram 51 rebotes contra 34 da equipe mandante. Com dificuldades de pontuar dentro do garrafão, o Campinas forçou muitas bolas e não teve poder de reação. Foram 23 tentativas na bola de três e apenas seis cestas.

No próximo dia 20, o Sampaio faz mais um jogo fora de casa, quando encara o Ituano. Por sua vez, o Campinas enfrenta o Sodiê Mesquita no dia 24.