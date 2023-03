SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No duelo particular entre os carros da Red Bull, Sergio Pérez aproveitou os problemas enfrentados por seu companheiro de equipe, Max Verstappen, e venceu o GP da Arábia Saudita neste domingo (19).

O mexicano largou na pole, chegou a ter sua posição roubada por Fernando Alonso, da Aston Martin, mas não demorou para recuperar a dianteira e abrir vantagem para fazer uma corrida tranquila e sair vencedor da segunda etapa do ano.

Verstappen teve um fim de semana difícil, mas mesmo assim foi o segundo colocado. No sábado (18), no treino de classificação, o bicampeão sofreu com uma falha no eixo de transmissão de seu carro e teve que desistir do Q2. Assim, ele largou na 15ª posição e fez uma corrida de recuperação.

Com os carros da Red Bull apresentando um desempenho bastante superior aos rivais, ele não teve muita dificuldade para escalar o grid e buscar as primeiras posições.

Na parte final da prova, só não houve uma briga entre Pérez e Verstappen porque o holandês teve outro problema em seu carro, desta vez não identificado, e não pôde exigir o máximo de seu veículo para lutar pela vitória.

O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, completou o pódio em terceio. Foi a 100ª vez na carreira do bicampeão que ele chegou entre os três primeiros colocados. Na abertura da temporada, no Bahrein, ele já havia sido o terceiro.

A próxima etapa do Mundial de F1 será no dia 2 de abril, com o GP da Austrália, no circuito de Albert Park.