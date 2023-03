SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Patrick de Paula passou por procedimento cirúrgico no joelho esquerdo neste domingo (19) e pode desfalcar o Botafogo por até um ano. O anúncio foi feito pelo clube através das redes sociais.

Patrick se machucou no clássico entre Botafogo e Flamengo e o clube alvinegro divulgou um boletim que indicava que a recuperação do jogador se estenderia por toda a temporada 2023.

O Botafogo informou que o procedimento foi realizado com sucesso e acompanhando por médicos do clube. Também ressaltou que Patrick de Paula deve iniciar sua recuperação em breve.

Negociado pelo Palmeiras com o Botafogo, Patrick de Paula é a contratação mais cara da história do clube. O alvinegro carioca pagou 6 milhões de euros -cerca de R$33 milhões na época- ao time alviverde para contar com o jogador.