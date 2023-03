SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando em casa e contando com o brilho dos atacantes Martinelli e Saka, o Arsenal confirmou o bom momento e venceu o Crystal Palace por 4 a 1 neste domingo (19), chegando a seis vitórias consecutivas na competição e abrindo oito pontos de vantagem na liderança.

Martinelli, Saka (duas vezes) e Xhaka marcaram os gols do Arsenal no jogo válido pela 28ª rodada da liga nacional, enquanto Schlupp marcou o único tento da equipe visitante.

Com o resultado, o Arsenal chega a 69 pontos, oito a mais que o Manchester City, vice-líder da competição com um jogo a menos.

Eliminado da Liga Europa na última semana, o Arsenal volta a campo apenas no dia 1º de abril (sábado), quando encara o Leeds, fora de casa, às 11h.

No mesmo dia e horário, o Crystal Palace, 12º colocado com 27 pontos -apenas três a mais que o West Ham, primeiro da zona de rebaixamento-, recebe o Leicester City.

COMO FOI O JOGO

Apesar de o Arsenal ter a bola, o Crystal Palace foi mais perigoso no início, apostando nos contra-ataques. Zaha acertou a trave e Edouard parou em Ramsdale antes dos vinte minutos.

Paciente, o Arsenal tomou o controle do jogo a partir do gol de Martinelli. Depois de alguns minutos de pressão, Saka aumentou a vantagem antes do intervalo, em mais uma boa jogada. Xhaka fez o terceiro no início do segundo tempo.

O Crystal Palace chegou a incomodar depois de diminuir com Schlupp. Zaha quase fez o segundo, mas Saka marcou o quarto para o Arsenal e deu tranquilidade para os donos da casa.

Martinelli, ignorado na última convocação da seleção brasileira -mesmo depois do corte de Richarlison-, é o artilheiro do Arsenal na Premier League, com 13 gols. Saka, seu companheiro de ataque, chegou a 12 na competição.