SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda etapa da temporada 2023 da F1 confirmou que a Red Bull ainda não tem adversários capazes de ameaçar seus dois pilotos.

Assim como no Bahrein, Sergio Pérez e Max Verstappen fizeram uma dobradinha na primeira e segunda posições, mas desta vez com o mexicano na dianteira ?foi a quinta vitória dele na categoria.

"A coisa mais importante é que nós temos o carro mais rápido hoje e estamos felizes com isso", afirmou o vencedor, questionado sobre a rivalidade direta com o companheiro de equipe.

Pérez largou na pole, chegou a ter sua posição roubada por Fernando Alonso, da Aston Martin, porém não demorou para recuperar a primeira posição, abrir vantagem e fazer uma corrida tranquila.

O mexicano chegou a assumir, também, a liderança do campeonato, mas viu Verstappen recuperar a ponta ao fazer a volta mais rápida da corrida. Eles estão separados por apenas um ponto, 44 a 43.

O holandês, aliás, teve um fim de semana difícil, mas mesmo assim escalou o grid. No sábado (18), no treino de classificação, o bicampeão sofreu com uma falha no eixo de transmissão de seu carro e teve que desistir do Q2. Assim, ele largou na 15ª posição.

"Não foi muito fácil passar os carros, mas eu passei um a um e estou feliz de chegar ao pódio", afirmou o bicampeão mundial.

Na parte final da prova, só não houve uma briga entre Pérez e Verstappen porque o holandês teve outro problema em seu carro, desta vez não identificado, e não pôde exigir o máximo de seu veículo para lutar pela vitória.

O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, cruzou a linha de chegada em terceiro, mas acabou punido pela direção de prova depois da corrida ?e de subir ao pódio? e perdeu sua posição para George Russel, da Mercedes, que havia sido o quarto.

O piloto de 41 anos recebeu uma punição inicial de 5s por se posicionar de forma incorreta no colchete de largada. Depois, por não cumprir a penalização corretamente, ele sofreu nova sanção de 10s após o fim da corrida, infração que só foi informada depois de ele subir no pódio.

Seria a centésima vez que o espanhol, bicampeão mundial, cruzaria a linha de chegada entre os três primeiros colocados. Na abertura da temporada, no Bahrein, ele já havia chegado na mesma posição.

Logo depois da prova, Alonso estava muito feliz com o desempenho. "Que começo de temporada que nós tivemos, enh?", disse. "Provavelmente, impensável isso há um mês atrás", acrescentou ele.

A próxima etapa do Mundial de F1 será no dia 2 de abril, com o GP da Austrália, no circuito de Albert Park.