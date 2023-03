SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Ituano por 1 a 0 na tarde deste domingo (19), no Allianz Parque, em partida da semifinal do Campeonato Paulista, e disputará, pela primeira vez, a quarta final consecutiva do torneio.

O clube foi campeão do Estadual em 2020 e 2022 e vice em 2021. Além de alcançar a marca inédita desde 1973, quando o Paulista passou a ser decidido em finais, o Palmeiras também chegou neste ano, com a melhor campanha da competição, à sua décima participação consecutiva em semifinais do campeonato.

O Ituano, que lutou para não ser rebaixado até o fim da fase de grupos e teve a pior campanha entre os classificados às quartas de final do torneio, surpreendeu ao eliminar o Corinthians nessa fase, mas não foi capaz de fazer frente à superioridade do Palmeiras na partida deste domingo.

No primeiro tempo, o clube de Abel Ferreira manteve amplo domínio da partida, mas teve dificuldades em converter, enquanto o Ituano resistiu à pressão jogando retrancado e apostando na possibilidade de contra-ataques.

A primeira chance concreta de gol veio aos 12 minutos, em um cruzamento na pequena área de Raphael Veiga, cabeceado por Gabriel Menino.

O goleiro Jefferson Paulino teve papel fundamental no desempenho do Ituano. Aos 22 do primeiro tempo, por exemplo, Paulino parou uma finalização forte de Breno Lopes e, entre os 34 e 36 minutos, fez três defesas importantes.

O rumo da partida começou a mudar no início do segundo tempo. Aos 11 minutos, Raphael Veiga cruzou, Gustavo Gómez desviou e Jefferson Paulino defendeu, para em seguida o zagueiro Murilo tocar de cabeça para o fundo da rede, selando a classificação do Palmeiras.

Pouco antes do início do jogo, a Mancha Alviverde estendeu uma faixa nas arquibancadas do estádio, estampando a mensagem "Cumpra suas promessas", dirigida à diretoria do clube. A torcida organizada vem protestado contra o aumento do preço dos ingressos e cobrando a contratação de reforços.

O segundo finalista do Campeonato Paulista será definido no confronto entre Água Santa e Red Bull Bragantino, que acontece às 21h desta segunda-feira (20) na Vila Belmiro. Essa é a primeira vez no século que as semifinais do Paulista têm a participação de só um dos quatro grandes times do estado.

A primeira partida da final do campeonato está marcada às 16h de 2 de abril.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Fabinho), Raphael Veiga (Jailson) e Bruno Tabata (Breno Lopes); Dudu (Mayke) e Rony (Rafael Navarro). Técnico: Abel Ferreira

ITUANO: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Iury; Lucas Siqueira (Nascimento), José Aldo (Rafael Carvalheira) e Eduardo Person; Gabriel Barros (Hélio), Paulo Victor (Felipe Saraiva) e Quirino (Rafael Silva). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 40.664

Renda: R$ 3.148.583,33

Árbitro: Flavio Rodrigues

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Mauro André de Freitas

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Murilo (PAL); Claudinho (ITU)

Gol: Murilo (PAL), aos 13'/2ºT