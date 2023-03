MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Vasco por 3 a 1 neste domingo (19) e está na final do Campeonato Carioca. Os gols do jogo foram marcados por Pedro (duas vezes) e Ayrton Lucas, enquanto Capasso diminuiu para o clube cruzmaltino.

O time rubro negro já tinha a vantagem do primeiro jogo da semifinal, quando ganhou por 3 a 2.

Agora, enfrentará o Fluminense no dia 2 e no dia 9 de abril. O primeiro jogo tem mando do Flamengo.

COMO FOI O JOGO

O jogo começou aberto para as duas equipes, com o Flamengo tendo um pouco mais de ofensividade e abrindo o placar.

Ayrton Lucas roubou a bola de Puma Rodríguez, mas perdeu pouco em seguida. Ela sobrou no pé de Pedro, que bateu de primeira e contou com desvio para vencer o goleiro Léo Jardim

O Vasco não se acanhou na partida e manteve a organização, chegando ao empate pouco tempo depois.

Após cobrança de escanteio de Lucas Piton, Capasso venceu a disputa com Pedro no ar e acertou um cabeceio, sem chances de defesa para Santos.

O segundo tempo já começou de uma forma diferente, com o Vasco mais ligado e o Flamengo só correndo atrás da bola, sem propor jogo ou sequer segurar a bola por tempo o suficiente para pensar num lance de perigo.

Vítor Pereira tirou Gabigol no começo do segundo tempo, além de Arrascaeta na marca dos 30 minutos, por conta de dores. Ele foi bastante xingado e vaiado com as alterações.

Matheus França, que substituiu Arrascaeta, entrou bem na partida e mudou o jogo para o Flamengo ao sofrer um pênalti e se tornar um desafogo no ataque do time.

Aos 34 minutos, Matheus França ganhou disputa de Rodrigo e arrancou em velocidade até invadir a grande área, quando foi derrubado por Capasso. O árbitro marcou pênalti e o VAR confirmou o lance após revisão.

Pedro assumiu a responsabilidade da cobrança e bateu no canto esquerdo do goleiro, que caiu para o lado certo, mas não conseguiu defender.

Pedro mostrou esperteza após falta no meio de campo e cobrou rápido para Ayrton Lucas, que ganhou na velocidade da defesa e deu só um toquinho para encobrir Léo Jardim, selando a vitória rubro-negra.

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (Nenê), Andrey Santos e Jair (Barros); Gabriel Pec (Erick Marcus), Alex Teixeira (Orellano) e Pedro Raúl (Eguinaldo). Técnico: Maurício Barbieri.

FLAMENGO

Santos; Fabricio Bruno, Rodrigo Caio (Varela) e David Luiz; Everton Cebolinha (Vidal), Thiago Maia, Gerson (Léo Pereira), Arrascaeta (Matheus França) e Ayrton Lucas; Gabi (Everton Ribeiro) e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Cartões amarelos: Alex Teixeira, Jair e Gabriel Pec (VAS); David Luiz, Fabrício Bruno, Gerson e Varela (FLA)

Cartões vermelhos: Figueiredo (VAS)

Gols: Pedro (FLA), aos 15', e Capasso (VAS), aos 28' do primeiro tempo (1-1); Pedro (FLA), aos 36', e Ayrton Lucas (FLA), aos 47' do segundo tempo