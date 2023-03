SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG é finalista do Campeonato Mineiro. Em duelo no Independência neste domingo (19), o Coelho derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 e ampliou o tabu: já são mais de dois anos sem perder para o rival.

Após perder o primeiro jogo por 2 a 0, o Cruzeiro precisava vencer com, no mínimo, 3 gols de diferença para avançar. Mas, foi derrotado mais uma vez e está fora.ando o gol da sobrevivência, mas foi o América-MG que deu a primeira pancada. Aloísio, cobrando falta, abriu o placar para o Coelho. No segundo tempo, Lucas Oliveira empatou de cabeça. No finalzinho, Alê fez o segundo do América-MG e selou o resultado.

Já são dez jogos de invencibilidade do América sobre o Cruzeiro.

Depois de frear o ímpeto inicial e sair na frente, o América controlou e esfriou o jogo e, quando precisou, o goleiro Mateus Cavichioli salvou o Coelho. O Cruzeiro ensaiou pressão após empatar, morta pelo gol de Alê.

O América agora enfrenta o Atlético-MG, valendo a taça. Coelho e Galo farão a final do Campeonato Mineiro em dois jogos, a serem realizados nos dois primeiros sábados de abril (1 e 8).