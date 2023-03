SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro também marcou a saída do técnico Paulo Pezzolano do Cruzeiro. Após a derrota por 2 a 1 para o América-MG, neste domingo (19), o comandante, visivelmente emocionado, decretou que deixa o clube.

"Quero comunicar que a comissão técnica e eu não vamos continuar no Cruzeiro. É uma decisão nada quente, já estava pensada. Eu, sinceramente, não estava 100% desde dezembro. Este clube, gigante como o Cruzeiro, necessita de um treinador que esteja 1.000%. Decidimos, em conjunto, ficar no Estadual. Demos tempo para eles que façam o que é preciso. Deixamos uma equipe muito boa", declarou.

O treinador chegou no time no início de 2022 e comandou o clube em 68 jogos, com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, tendo um aproveitamento de 62%. Ele se despede com um título, a Série B.