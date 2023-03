RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após ouvir pedidos de Vítor Pereira para que modificasse sua postura em campo, o jovem Matheus França decidiu o clássico ao sofrer o pênalti que encaminhou a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Vasco pelo Campeonato Carioca.

O QUE ACONTECEU

A reportagem apurou que Vítor Pereira vinha conversando com o meia no dia a dia do Ninho do Urubu cobrando mais intensidade e movimentação do jogador.

Obediente, Matheus França já vinha atendendo aos pedidos do treinador durante os treinamentos.

O meia entrou no segundo tempo no lugar de Arrascaeta, que com dores no púbis não estava conseguindo dar intensidade no meio de campo.

E foi justamente numa roubada de bola de Matheus França, seguida de um arranque desde o meio de campo, que ele sofreu o pênalti de Capasso, quando a partida estava em 1 a 1 e o Vasco era melhor.

Pedro cobrou, converteu e encaminhou a vitória do Flamengo, que depois chegou ao terceiro gol com Ayrton Lucas.

DEDICADO NO DIA A DIA

Quem acompanha Matheus França diz que o jogador chama a atenção por sua dedicação e cuidados profissionais, como dormir cedo e cumprir as recomendações da comissão técnica.

O meia de 18 anos chegou a ficar abatido no início da temporada por ter perdido espaço com Vítor Pereira, mas não baixou a guarda e manteve o foco no treinos.

'FRANÇA NOS DEU A PROFUNDIDADE QUE PRECISÁVAMOS'

Após a vitória sobre o Vasco por 3 a 1 que garantiu o Flamengo na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, o técnico Vítor Pereira explicou a entrada de Matheus França e elogiou o jovem.

Fundamentalmente não estávamos conseguindo fazer nosso jogo, por mérito também do Vasco, que estava pressionando. Não estávamos dando sequência ao nosso jogo com bola. Estávamos muito curtos", disse, complementando:

Eu acho que a entrada do França nos deu a profundidade que precisávamos naquele momento, com o Vasco a arriscar tudo em termos de pressão. E o França no jogo do um contra um é um jogador diferenciado, e em uma jogada explosiva conseguiu um pênalti e em outra uma oportunidade de gol".