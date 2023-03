SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) irá esclarecer antes do próximo GP, na Austrália, por que voltou atrás e deu a Fernando Alonso o terceiro lugar no GP da Arábia Saudita.

O tema será discutido nesta semana no Comitê de Conselho Esportivo.

A decisão será informada antes do GP da Austrália, marcado para o dia 2 de abril.

"Essa abordagem para a revisão e melhoria de seus processos faz parte da missão contínua da FIA de regular o esporte de maneira justa e transparente", disse um porta-voz da entidade.

VAR NA F1

A decisão de devolver o terceiro lugar a Alonso veio horas depois do fim da corrida, após um recurso da Aston Martin contestando a punição do seu piloto.

Alonso havia sido punido em 10 segundos após a prova por não ter feito corretamente uma punição durante a corrida. Ele tinha se posicionado erroneamente no colchete de largada e recebeu 5 segundos, mas ao cumprir essa pena, supostamente seu carro cometeu nova irregularidade e por isso recebeu a segunda sanção.

George Russell, assim, havia herdado o lugar no pódio do espanhol. O inglês, inclusive, soube da novidade durante uma entrevista, através da repórter brasileira Mariana Becker, da Band.

A Aston Martin resolveu entrar com recurso para contestar a punição. Ao revisar a situação, os comissários chegaram à conclusão de que não houve irregularidades.

Assim, Alonso recuperou os dez segundos e o pódio perdido, chegando ao seu centésimo na carreira.