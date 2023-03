RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de sair lesionado do clássico entre Flamengo e Vasco no domingo (19), o meia Arrascaeta foi cortado da seleção do Uruguai para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, nas próximas semanas.

O QUE ACONTECEU

A seleção sul-americana anunciou a mudança nesta segunda-feira (20), e Arrascaeta dará lugar a Diego Hernández, do Montevideo Wanderers.

Pouco após o jogo, o Flamengo informou que o jogador sentiu uma lesão no adutor esquerdo. O meia será reavaliado pelo departamento médico.

Após a vitória, Vítor Pereira disse que Arrascaeta sentiu dores no púbis durante a semana. Mesmo assim, ele foi titular e substituído no segundo tempo.

"O Arrascaeta sentiu dores no púbis durante a semana, passou por exames, isso é público. Por ser uma semifinal, conversamos com ele e resolvemos arriscar um pouco. No intervalo, ele já estava com dificuldades, piorou no começo do segundo tempo e por isso foi substituído", disse.